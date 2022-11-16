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Kamboçya Başbakanı Covid-19’a yakalandı

16.11.2022

Kamboçya Başbakanı Covid-19’a yakalandı
KAMBOÇYA Başbakanı Hun Sen, G20 Zirvesi için geldiği Endonezya'da Covid-19'a yakalandığını açıkladı. ASEAN liderleriyle temaslarda bulunan Hun Sen, bu hafta Bangkok'ta yapılacak APEC zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı toplantıları da iptal etti. ASEAN Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Hun Sen, Güneydoğu Asya ülkelerinin liderlerinin yanı sıra Çin Başbakanı Li Keqiang ve ABD Başkanı Joe Biden dahil farklı ülkelerin temsilcileriyle görüşmeler yapmıştı.
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