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Belçika’daki Ukraynalılar sokaklarda sabahlıyor

20.11.2022

Belçika’daki Ukraynalılar sokaklarda sabahlıyor
AVRUPA'DA yaz aylarından bu yana yaşanan sığınmacı krizi büyüyor. Belçika'da sığınmacıların kaydedilmesi ve temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu hükümete bağlı Fedasil adlı kurum, Ukraynalı sığınmacılara yer bulamaması ile gündeme geldi. Ülkeye gelen savaş mağduru Ukraynalı sığınmacıların yerleştirilmesinden sorumlu olan ancak yer tedarik edemeyen kuruluş, Ukraynalı sığınmacıları sokakta bırakmakla eleştirildi. Daha önce Suriye ve Afgan sığınmacıların yanı sıra diğer yabancıların başvurularını yanıtsız bırakan Fedasil, konuya ilişkin basında yer alan haberlerin ardından sorumluluğun eyalet yönetimlerinde olduğunu açıkladı
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