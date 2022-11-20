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‘Savaşın çocukları’ artık oynayıp koşmak istiyor

20.11.2022

‘Savaşın çocukları’ artık oynayıp koşmak istiyor
İÇ savaşın 11 yıldan fazla süredir devam ettiği Suriye'de bombardıman ve terör saldırılarında yaralanarak engelli durumuna düşen çocuklar, eskisi gibi koşmayı ve arkadaşlarıyla oyunlar oynamayı hayal ediyor. Rejim güçlerinin Halep'e hava saldırısında yaralanan ve parmaklarının bir bölümü kopan 14 yaşındaki Muhammed İdris, "Şu an çıkıp futbol oynayamıyorum, koşamıyorum. Eski hayatımızı istiyoruz" dedi. 14 yaşındaki Abdülgani Ganim de, "Çalışamıyorum, koşamıyorum. Başka ülkelerde patlama olmuyor. Biz de normal yaşamak istiyoruz" diye konuştu.
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