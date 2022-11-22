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Endonezya’daki 5.6’lık depremde 56 kişi öldü

22.11.2022

Endonezya’daki 5.6’lık depremde 56 kişi öldü
ENDONEZYA'NIN Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde kaydedilen 5.6 büyüklüğündeki depremde 56 kişi yaşamını yitirirken 700 kişi yaralandı. Çok sayıda binanın ve bir yatılı okulun zarar gördüğü depremin ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken, son 2 saat içerisinde bölgede 25 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Elektrik kesintilerinin yaşanması nedeniyle bölgeyle iletişim kurmakta da zorluk yaşanıyor. Endonezya'nın kuzeyindeki Sumatra Adası'nda 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 226 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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