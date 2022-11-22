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Yemen’de 11 ayda 92 çocuk öldürüldü

22.11.2022

Yemen’de 11 ayda 92 çocuk öldürüldü
YEMEN'DE yılbaşından 15 Kasım'a kadar geçen sürede savaş nedeniyle dolayı 92 çocuk hayatını kaybetti. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Uluslararası sivil toplum kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı'ndan (Save The Children) yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak-15 Kasım 2022 tarihlerinde Yemen'de toplam 92 çocuğun öldüğü bildirildi. Açıklamada aynı süre içinde yaralanan çocuk sayısının ise 241 olduğu belirtildi. Ölümlerin savaş şartlarından dolayı gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada çocukların ölüm nedenlerine dair bilgi verilmedi.
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