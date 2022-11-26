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Prizden çıkan yangında 10 kişi öldü, 9 kişi yaralı

26.11.2022

Prizden çıkan yangında 10 kişi öldü, 9 kişi yaralı
ÇİN'İN Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Urumçi kentinin Tianshan semtindeki bir apartmanın 15. katındaki bir dairede yangın çıktı. Yatak odasındaki çoklu prizin alev almasıyla çıkan yangının yerel saatle 19.49 sırlarında başladığı bildirildi. Alevlerin 17. kata kadar sıçradığı yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat sonra söndürebildi. Yangın sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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