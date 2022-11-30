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Bükreş’te Finlandiya ve İsveç ile üçlü zirve

30.11.2022

Bükreş’te Finlandiya ve İsveç ile üçlü zirve
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik Haziran ayında Madrid'de imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımlar değerlendirildi. Çavuşoğlu, görüşmede Türkiye'nin beklentilerini vurguladı. Öte yandan dün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde aile fotoğrafı çekimi de yapıldı
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