“NATO’daki birliği terörle mücadelede de görmeliyiz”

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basına açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, NATO içindeki birliği ve dayanışmayı terörle mücadelede de görmek istediklerini vurgulayarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda "Biz atılan adımları yok saymıyoruz ancak özellikle suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda henüz somut bir gelişme yok" dedi.

Türkiye'nin terör operasyonlarını eleştiren ABD başta olmak üzere müttefik ülkelere de tepki gösteren Çavuşoğlu, "Gölge etmesinler yeter dedik. Bir defa önce terör örgütlerine desteklerin kesilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı