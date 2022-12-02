2. Elizabeth’in nedimesi ırkçı soruları sonrası istifa etti

İNGİLTERE'NİN eski Kraliçesi 2. Elizabeth'in nedimesi ve Prens William'ın vaftiz annesi olan 83 yaşındaki Leydi Susan Hussey, İngiltere vatandaşı olan siyahi Ngozi Fulani'ye Kral 3. Charles ve eşinin verdiği bir resepsiyonda ırkçı sorular sordu. Hussey, Fulani'ye İngiltere vatandaşı olduğunu belirtmesine rağmen ten rengi nedeniyle defalarca "gerçekten" nereli olduğunu sormasının ardından Buckingham Sarayı'ndaki görevinden özür dileyerek istifa etti. Saraydan da Fulani'ye ve ailesine özür dilendi.

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