İran’ın kupadan elenmesini kutlayan genç öldürüldü

İRAN Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ABD'ye yenilerek veda etmesini kutlayan bir protestocunun, güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. 27 yaşındaki Mehran Semak'ın, Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentindeki "mağlubiyeti kutlama" gösterisi sırasında arabasının kornasını çalınca başından vurularak öldürüldüğü açıklandı. İran Milli Takımı oyuncularından Said İzzetullahi de konuya dair paylaşım yaptı. İzzetullahi, öldürülen kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu belirtti.

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