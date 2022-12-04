İsveç ilk PKK’lıyı gönderdi sıra diğer teröristlerde

İSVEÇ, hakkında terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti. Gözaltına alınan Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Stockholm'den havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Adliyeye sevk edilen terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden verilen 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 2015 yılında İsveç'e iltica talebinde bulunan ve ret cevabı alan Mahmut Tat, 22 Kasım'da İsveç polisi tarafından gözaltına alınmıştı. İsveç ve Finlandiya'dan istenecek teröristlerin listesi de belli. Finlandiya'daki 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü ile İsveç'teki 10 FETÖ'cü ve 10 PKK'lının da teker teker ülkemize iade edilmesi bekleniyor.

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