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Okul katliamının mağdurları 27 milyar dolarlık dava açtı

Teksas’taki okulda yaşanan saldırıya güvenlik güçleri çok geç müdahale etmişti.

4.12.2022

Okul katliamının mağdurları 27 milyar dolarlık dava açtı
ABD'NİN Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na 24 Mayıs'ta düzenlenen saldırının mağdurları, kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimlere 27 milyar dolarlık toplu dava açtı. İddianamede, saldırgana yanıt vermekte geciken 376 kolluk kuvvetinin olay sırasındaki davranışlarının, mesleklerinin gereklerini karşılamadığı öne sürüldü. Kolluk kuvvetlerinin zaafının herhangi bir miktar para veya bağışlama ile asla aklanamayacağı vurgulanırken, davanın görülmesinin davacıların kalıcı travması için gerekli olduğu savunuldu.
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