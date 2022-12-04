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Haberler Dış Haberler Ukrayna’da bin 331 asker ve polise devlet nişanı verildi

Ukrayna’da bin 331 asker ve polise devlet nişanı verildi

Rus esaretinden kurtulan asker ve polislere devlet nişanı takdim edildi.

4.12.2022

Ukrayna’da bin 331 asker ve polise devlet nişanı verildi
UKRAYNA Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana Rus esaretinden esir takası yapılarak özgürlüğüne kavuşan bin 331 Ukraynalı asker ve polisi devlet nişanı ile ödüllendirdi. Bir paylaşım yapan Zelenskiy, esir takası sonucu özgürlüğüne kavuşan asker, polis ve sağlık çalışanlarına ödül takdim ettiğini belirtti. Ödül töreninde konuşan Zelenskiy, "Bin 331 Ukraynalı, 24 Şubat'tan bu yana Rus esaretinden kurtarıldı. Ama herkesi, işgalciler tarafından esir alınan herkesi iade etmeliyiz" ifadesini kullandı.
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