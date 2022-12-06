İngiliz taraftardan İsrail spikerine Filistin tepkisi

İSRAİL, Gazze Şeridi'ni hava saldırılarıyla vuruyor. Gazze Şeridi'ndeki Nahal Oz ve Kfar Izza bölgelerinin hedef alındığı saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Dünya kamuoyundan İsrail'e çok sayıda tepki geldi. Katar'daki Dünya Kupası'nda da çok sayıda Filistin'e destek eylemleri yapıldı. Katar'dan yayın yapan bir İsrail kanalında yaşananlar ise güne damga vurdu. Bir İsrail kanalının sunucusu, çeyrek finali kutlayan İngiliz taraftarlarla röportaj yaparken, İngilizlerden biri, "Filistin'e özgürlük!" diye bağırdı. Gence arkadaşları da destek verdi.

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