YPG/PKK’ya destek İsveç’te Sol Parti’ye oy kaybettirdi

İSVEÇ'TE yapılan genel seçimler sonrası 4 yıl önceki seçime göre 1,3 puan az oy alan Sol Parti'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek ve Ukrayna'ya silah göndermeye karşı çıkması nedeniyle oy kaybı yaşadığı ifade edildi. Sol Parti Sekreter Yardımcısı Hanna Gedin, "Hükümetin Ukrayna'ya silah göndermesine karşı çıkılması ve siyasetçilerin PKK paçavrasını sallamaları, seçim sonuçlarını olumsuz etkiledi" dedi. Parti milletvekillerinden bazılarının YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirmeleri tepki çekmişti.

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