2022 yılı Batı Şeria’nın en kanlı yılı oldu

FİLİSTİN'İN işgal altındaki Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlere ilişkin bir açıklama yapılmazken, bölgede 15 Filistinlinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı verilere göre, 2022 yılı "Batı Şeria'da en kanlı yıl" olarak kayıtlara geçti. Bu yıl 153'ü Batı Şeria'da, 52'si Gazze'de olmak üzere 205 Filistinli öldürüldü. Bu ölümlerin 47'sini çocuklar oluşturdu.

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