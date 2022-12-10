Darbe planı Almanya’yı karıştırdı

ALMANYA'DA darbe planı yapan aşırı sağcı gruba yönelik operasyonlar ülkeyi karıştırdı. Ülkede 3 bin polisin katıldığı geniş çaplı operasyonda "İmparatorluk Vatandaşları" 'Reichsbürger' adlı ırkçı bir örgüte mensup 25 kişi gözaltına alındı. Örgütün Almanya Meclisi'nde darbe yapmayı planladığı iddia edildi.

BİNLERCE ÜYESİ VAR

ARALARINDA eski bir milletvekili ve eski askerlerin de olduğu 19 kişi tutuklanırken, yeni gözaltı kararları da verildi. 'Reichsbürger' (İmparatorluk Vatandaşları) diye anılan aşısı sağcı grup, Federal Almanya Cumhuriyeti'ni ve onun devlet yapısını tanımayan kişilerden oluşuyor. Örgüt, 1871-1945 yılları arasındaki Alman İmparatorluğu'nun varlığını sürdüreceğini iddia ediyor. Vergi ödemeyi reddediyorlar ve mahkemelerini tanımıyorlar.

ÖRGÜTÜN 21 bin üye veya takipçisi olduğu tahmin ediliyor. Darbeci grubun Rus Vitalia B. ile Alman Alexander Q. ve Frank R. çevresinde bir araya geldiği öğrenilirken, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Muench, operasyonların devam edeceğini belirtti.