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Elon Musk Twitter’da 1,5 milyar hesabı silecek

11.12.2022

Elon Musk Twitter’da 1,5 milyar hesabı silecek
TWİTTER'İN yeni sahibi Elon Musk, art arda yaptığı paylaşımlarla Twitter ile ilgili yeni planlarını açıkladı. "Twitter yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak" diyen Musk, bu silinecek isimlerin yıllarca girilmeyen ve tweet atılmayan hesaplar olduğunu belirtti. Musk ayrıca Twitter'in kullanıcıların gerçek hesap durumunu gösterecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı bilgisini de paylaşarak, "Böylece gizli hesap kısıtlama altında olup olmadığınızı, bunun nedenini ve nasıl itiraz edeceğinizi açıkça biliyor olacaksınız" dedi.
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