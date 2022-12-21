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‘Hükümet Twitter’da sansür için milyonlarca dolar ödemiş’

21.12.2022

‘Hükümet Twitter’da sansür için milyonlarca dolar ödemiş’
TWİTTER'IN yeni sahibi Elon Musk, yaklaşık iki haftadır Twitter Dosyaları adıyla yaptığı ifşaatlar çerçevesinde "Hükümet, halktan gelen bilgileri sansürlemek için Twitter'a milyonlarca dolar ödedi" ifadelerini kullandı.
TWİTTER Dosyaları 7. bölümde yer alan bilgiye göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, "sansür ve diğer taleplerinin karşılanması için" Twitter personeli ve diğer sosyal medya platformlarındaki çalışanların milyonlarca dolar tutarındaki fazla mesai ücretlerini karşıladı. Musk, hükümetin diğer sosyal medya şirketlerine de ödeme yaptığını sözlerine ekledi.
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