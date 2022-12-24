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Almanya'da skandal: Ölen Türk'ün cenazesini yaktılar!

24.12.2022

Almanya’da skandal: Ölen Türk’ün cenazesini yaktılar!
ALMANYA'NIN Hannover kentinde beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesi yanlışlıkla yakıldı. Merhumun ailesi, naaşın kaybından dolayı büyük acı içerisinde olduklarını belirterek, "Verecekleri küller de ona mı ait olacak, bundan bile emin olamıyoruz" dedi. Birkaç yıl önce aynı hastanede Abdülkadir Sargın'ın abisinin de ameliyatta yanlışlıkla sağ bacağı yerine sol bacağının kesildiği, ağabey Sargın'ın bu nedenle iki bacağını kaybettiği de öğrenildi. Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu, Sargın ailesiyle temasa geçti
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