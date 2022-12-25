Küstah Reuters’in ilanına TRT World’den cevap

İNGİLİZ haber ajansı Reuters, "Türkiye'de Büro Şefi Yardımcısı" alınacağına dair iş ilanında siyasi bir dil kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarında modern laik geleneklerden uzaklaşıldığının iddia edildiği ilanda, enflasyon ve Türk lirasına ilişkin olumsuz değerlendirmelere yer verildi. Söz konusu ilana, İngilizce yayın yapan TRT World kanalından benzer dille yanıt geldi. İlanda, İngiltere'deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi. Ayrıca İskoç hükümetinin bağımsızlık taleplerinin İngiltere'nin birliğini tehdit ettiği, enflasyonun da İngiltere'nin istikrarsız siyasetini tehlikeye attığı vurgulandı

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