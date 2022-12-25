Paris’te saldırı sonrası PKK’lılar sokaklara indi

PARİS'İN 10. bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin yakınlarında 69 yaşındaki bir erkek saldırganın 3 kişiyi öldürmesi, 3 kişiyi de yaralamasının ardından PKK yandaşları saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını iddia ederek sokaklara indi.

Saldırganın 2016 ve 2021 tarihinde de ırkçı saldırılar düzenlediği ortaya çıkarken, terör örgütü PKK yanlıları da toplanarak, çevrede Türkiye aleyhine slogan attı. Ardından araçlara zarar veren ve çöp konteynerlerini yakan PKK yandaşları, kendilerine müdahale eden polisle çatıştı.