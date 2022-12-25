  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Paris’te saldırı sonrası PKK’lılar sokaklara indi

Paris’te saldırı sonrası PKK’lılar sokaklara indi

Park halindeki araçlara zarar verip ateş yakan PKK yandaşları polisle de çatıştı.

25.12.2022

Paris’te saldırı sonrası PKK’lılar sokaklara indi

PARİS'İN 10. bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin yakınlarında 69 yaşındaki bir erkek saldırganın 3 kişiyi öldürmesi, 3 kişiyi de yaralamasının ardından PKK yandaşları saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını iddia ederek sokaklara indi.

Saldırganın 2016 ve 2021 tarihinde de ırkçı saldırılar düzenlediği ortaya çıkarken, terör örgütü PKK yanlıları da toplanarak, çevrede Türkiye aleyhine slogan attı. Ardından araçlara zarar veren ve çöp konteynerlerini yakan PKK yandaşları, kendilerine müdahale eden polisle çatıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA