Rusya’da huzurevinde yangın faciası: 20 ölü

RUSYA'NIN Kemerovo kentindeki bir huzurevinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevlere 80'den fazla personel ve 28 araçla müdahale edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre huzurevindeki 20 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 4 kişi ise kurtarıldı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. İki katlı binanın zemin katında dükkanların bulunduğu, 180 metrekarelik bir alana sahip olan üst katta ise yaşlıların kaldığı belirtildi. Huzurevinin kaçak olarak işletildiği de öğrenildi.

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