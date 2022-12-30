Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a sert uyarı: Maceraya atılma

GAZETECİLERLE bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumaya devam ettiğini söyledi. Son günlerde Yunan basınındaki özellikle Girit'in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Rejim de bu tehdidi çok iyi görüyor fakat bizimle ihtilaflarından dolayı terörle mücadelede bugüne kadar herhangi somut bir işbirliğimiz olmadı. Önümüzdeki süreçte terörle mücadelede ortak zemin olabilirse bu mücadelede ortak da hareket edilebilir. Rejimle olan şuan ki angajman doğrudan veya dolaylı temaslar terörle mücadelemize engel değil" dedi.