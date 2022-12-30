Fransa’da ‘kuponu getir odunu götür’ dönemi

EVLERİNİ ısıtmak için kütük, talaş veya palet kullanan Fransızların, enerji kriziyle başa çıkmaları için artık hükümetten 50 euro (53 dolar) ila 200 euro (212 dolar) arasında yardım alabileceği duyuruldu.

YETKİLİLER, önceki gün "olağanüstü enerji kuponu" programının, bu yıl yakacak odun fiyatlarının %30 artması nedeniyle düşük gelirli ailelerin kışı atlatmasına yardımcı olmak için başlatıldığını duyurdu. Toplam tutar, ailenin gelirine, hanenin büyüklüğüne ve kullanılan yakıtın türüne bağlı.

FRANSIZ parlamentosu, yakacak odun almakta zorlanan insanlara yardım etmek için bu ay 230 milyon euro ayırdı. Ekonomi Bakanlığı'na göre en az 2,6 milyon hane programdan faydalanacak.

AB'DEKİ enerji krizi ve yüksek enflasyon oranları, Ukrayna- Rusya çatışması nedeniyle üye devletlerin Rus petrol ve gaz ihracatına yönelik kapsamlı yaptırımlar uygulamalarının ardından daha da kötüleşmişti.

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