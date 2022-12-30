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‘Kötü komşu’ yine tahrik peşinde!

30.12.2022

‘Kötü komşu’ yine tahrik peşinde!
TÜRKİYE'Yİ karşısına alarak silahsız statüde bulunan adaları silahlandıran Yunanistan, provokasyonlarına devam ediyor. Son olarak Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Akdeniz ve Ege'deki tahrik ziyaretine çıktı. Floros, önceki gün uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan ve Bodrum'a yakınlığıyla bilinen Keçi Adası'na gitti.
YUNAN Genelkurmay Başkanı, yerleşim bulunması ve asker yerleştirilmesi yasak olan adadaki Yunan birliklerini denetledi. Floros önceki gün de 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsız olması gereken Kerpe, Meis ve Karada'daki adalarındaki askeri birlikleri denetlemişti. Yunan Genelkurmay Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tetikte ve hazırlıklıyız" ifadesini de kullandı. Öte yandan Bodrum Akyarlar kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ada, 2004 yılından beri Yunan işgali altında. Yunanistan silahsız olması gereken adada topçu birliği bile bulunduruyor.
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