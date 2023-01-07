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Meksika’da çete liderinin oğlu da yakalandı: 7 ölü

7.1.2023

Meksika’da çete liderinin oğlu da yakalandı: 7 ölü
MEKSİKA'NIN Culiacan şehrinde yakalanan "El Chapo" lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu ve Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman'ın gözaltına alınması, ülkede yeni isyanların fitilini ateşledi. Sinaloa Karteli üyeleri ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalarda 1'i albay olmak üzere 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 8'i sivil olmak üzere 29 kişinin de yaralandığı bildirildi. Guzman ise yüksek güvenlikli Altiplano Hapishanesi'ne nakledildi.
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