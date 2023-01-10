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İngiltere’deki sağlık krizi giderek büyüyor

Ülkedeki hastanelerin çoğu, vatandaşlara ölümcül bir durumları yoksa acile gelmemelerini tavsiye ediyor.

10.1.2023

İngiltere’deki sağlık krizi giderek büyüyor
İNGİLTERE'DE grevler ve personel sayısının yetersizliği nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Saatlerce ambulans beklemek zorunda kalan İngilizler çaresizlikten ne yapacaklarını şaşırdı. 79 yaşındaki Pamela Rolfe'nin yaşadıkları da ülkede gündeme geldi. Kalçasını kıran Rolfe, acil servisi aradı. Yetkililer tarafından ambulans olmadığı söylenince yaşlı kadını yakınları hastaneye ulaştırdı. Yaşlı kadına düştükten 8 saat sonra Wrexham Maelor Hastanesi'nde bir yatak verildi ve ertesi gün ameliyat edilebildi. Hull bölgesinde ülser şikayeti olan bir kadın 2 gece sandalye üzerinde yattı, Monmouth bölgesinde ise 83 yaşındaki bir hasta için ambulans istendi ancak araç gelmemesi üzerine yakınları tarafından hastaneye götürülürken kalp krizi geçirdi. Şans eseri krizi atlatan yaşlı adam, tedavi altına alındı.
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