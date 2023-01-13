İsveç’te alçak eylem

Terör örgütleri ve destekçileri konusunda gereğini yapmayan İsveç'te bir büyük skandala daha imza atıldı. Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir gösteri yaptı.

"TÜM TÜRKİYE'YE YAPILDI"

Tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü destekçisi, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Güvenlik görevlileri ise o anlarda hiçbir müdahalede bulunmadı. İsveç hükümetinden olayı kınayan açıklamalar yapılırken, Türkiye'den büyük tepki geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsaade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Sadece sözlü eylem değil, fiili tepki de bekliyoruz" açıklamasını yaptı.