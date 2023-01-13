Putin’den başbakan yardımcısına Antalya fırçası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yılın ilk toplantısını video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi. Toplantıda Rus Devlet Havayolu Şirketi Aeroflot'a sağlanacak olan hava araçlarına yönelik yakın zamanda Antalya'ya tatile gelen Başbakan Yardımcısı Denis Manturov bilgi verdi. Manturov'un raporunun ardından Putin, verdiği talimatın uygulanmasında gecikmeler yaşandığını söyleyerek, "Bu ne zaman çözülecek? Denis Valentinovich, her şeyiniz hazır ama sözleşme yok. Neden aptalı oynuyorsun? Sözleşmeler ne zaman yapılacak?" dedi. Manturov'un sözleşmelerin 3 ay içinde tamamlanacağını söylemesinin ardından Putin, çalışmanın 1 ay içinde tamamlanması emrini verdi.

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