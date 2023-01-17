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ABD Başkanı’nın diğer evinden 5 ‘gizli’ belge daha çıktı

17.1.2023

ABD Başkanı’nın diğer evinden 5 ‘gizli’ belge daha çıktı
GİZLİ belge skandalıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware'deki evinden 5 "gizli" ibareli belge daha çıktı. Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, "İki yerde ele geçirilen gizli ibareli belgeleri incelemek için Ulusal Arşivler ve Adalet Bakanlığı ile koordineli bir süreç izleniyor. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle diğer evdeki dokümanların arasında gizli ibareli 5 belge daha bulduk. Belgeler Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim edildi" dedi.
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