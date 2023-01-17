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Çavuşoğlu’ndan kritik ziyaret öncesi F-16 yorumu: ABD kararlı durursa sorun yaşanmaz

17.1.2023

Çavuşoğlu’ndan kritik ziyaret öncesi F-16 yorumu: ABD kararlı durursa sorun yaşanmaz
BOSNA-HERSEK Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen ortak basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Çarşamba günü ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısı'nın bakanlar düzeyinde 2'nci toplantısını gerçekleştireceklerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Gündemimizdeki konulardan biri de F-16. Askeri müzakereler tamamlandı. 1-2 itiraz var, özellikle bir senatör sürekli itirazını gündeme getiriyor, biz sorunsuz şekilde geçmesini arzu ederiz. Yönetimle her düzeyde anlaşmalar sağlandı. İrade yönetimde. Yönetim, işleyiş sürecinde kararlı durursa herhangi bir sorun yaşanmaz" dedi. ABD'den Yunanistan'a F-35 verilmesi konusunu da yorumlayan Çavuşoğlu, "ABD'nin dengelere dikkat etmesi gerekiyor. Kim, hangi silahı kime satar bizim için önemli değil" ifadelerini kullandı.
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