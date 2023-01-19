Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında öldü

UKRAYNA Kiev'de bir anaokulunun yanına helikopter düştü. İçişleri Bakanlığı'na ait helikopterin düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 15'i çocuk 29 kişi de yaralandı. Helikopterde 9 kişinin bulunduğu ve ölenler arasında 3 çocuk bulunduğu kaydedildi. Olaydan kısa bir süre sonra, kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky'nin de hayatını kaybettiği açıklandı. Kazada Monastyrsky'nin yanı sıra, birinci yardımcısı ve müsteşarı da hayatını kaybetti. Bakanlık Danışmanı Anton Geraşenko, olayın sebebinin sabotaj mı arıza mı olduğunun müfettişler tarafından araştırıldığını bildirdi. Haberin duyulmasının ardından Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden taziye mesajları paylaşıldı.

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