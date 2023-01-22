İngiltere’de hastalar ambulans bulamıyor

İNGİLTERE'DE artan enflasyon ve yaşam maliyeti karşısında daha yüksek ücret talepleri reddedilen ve çoğunluğu hemşireler, demiryolu işçileri ve öğretmenlerden oluşan işçilerin grev dalgası büyüyerek devam ediyor. Ambulans çalışanlarının grev kararı alması nedeniyle hastalar ambulans bulmakta güçlük çekmeye başladı. Ambulans çalışanlarının yaptığı grev duyurusu, bu haftanın başında Kraliyet Hemşire Koleji tarafından hemşireler için açıklanan grev tarihleriyle aynı zamana denk geldi. Hemşireler de 6-7 Şubat'ta grev yapacak.

DİĞER