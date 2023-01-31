Avrupa’daki yeni grev dalgası ulaşımı etkiledi

AVRUPA'DA Almanya ve İngiltere'de yaşanan geniş çaplı grevlerin ulaşım sektörüne sıçramasının ardından, grev dalgası diğer ülkelere de sıçradı. İspanya'da başlayan özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanlarının grevi, 16 havaalanını etkiledi. Alınan karar kapsamında 27 Şubat'a kadar her pazartesi günü 24 saatlik grev yapılacağı bildirildi. Fransa'da da sendikaların hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı bugün için grev kararı alması ve protesto çağrısında bulunmasının ardından ülkedeki resmi demir yolu işletmecisi SNCF, yolculardan seyahatlerini iptal etmesini veya ertelemesini talep etti. Tren hatlarında önemli aksamalar yaşanacağı belirtildi.

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