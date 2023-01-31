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Örgütte panik had safhada

Türkiye’nin başarılı operasyonlarıyla tedirginliği artan örgüt, Avrupa kadrolarını analiz yapamadığı gerekçesiyle uyardı.

31.1.2023

Örgütte panik had safhada

KANDİL'DEKİ terör örgütü PKK'nın sözde üst yönetiminin, Avrupa'daki terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin ve mevcut dış ilişkilerin istenilen seviyede ve yeterli olmadığını belirttiği öğrenildi. Avrupa kadrolarını eleştiren Kandil yönetiminin, İsveç'in stratejik olarak PKK ile dost olduklarını belirtmesine rağmen NATO üyeliği beklentisi nedeniyle Türkiye'ye taviz vermesini eleştirdiği de öğrenildi.

YENİ DİPLOMASİ TALİMATI
AVRUPA alanındaki örgüt yapısından beklediği performansı bulamayan Kandil yönetiminin, örgüt mensuplarına Hindistan, Afrika ve ABD'ye yönelik çalışma yapması talimatı da verdi. Avrupa kadrolarına, bu kurumlara baskı yapılabilmesi için kurumların rolü, misyonu, bağlı oldukları devlet veya kurumlar ile finansmanını sağlayanlar hakkında bilgi toplanması talimatı verildi. Örgüte destek veren Avrupalı parlamenter ve avukatların da 2023 yılında örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşebilmek için Türkiye'yi ziyaret etme planları olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLME KORKUSU
TERÖR örgütü PKK ile iltisaklı şahısları Türkiye'ye iade edilme korkusu sardı. 2 Aralık 2022'de İsveç'ten sınır dışı edilen Mahmut Tat'ın Türkiye'ye iade edilmesi diğer örgüt mensuplarında çekincelere neden oldu. Avrupa'da barınan çoğu örgüt mensubu Türkiye'ye iade edilme ya da sınır dışı edilmekten korkuyor.

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