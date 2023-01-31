Pakistan’da camiye intihar saldırısı

PAKİSTAN'IN Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver şehrinde bulunan bir camiye intihar saldırısı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, namaz kılan cemaatin arasına giren bir kişinin kendini patlattığı ve 50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

POLİSLERİN GİTTİĞİ CAMİ

SALDIRININ ardından camide çok büyük hasar oluştu. Polis sözcüsü Ejaz Khan, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini söylerken, "Burada bir güvenlik açığı olduğu aşikar. Şu an için kurtarma çalışmalarına yoğunlaştık. Kesin olarak söyleyemeyiz ama caminin içinden patlayıcı kokusu geliyor" ifadelerini kullandı. Polislerin yoğun olarak gittiği camide olay anında yaklaşık 300 ila 400 polisin bulunduğunu ifade eden Khan, enkaz altında kalan çok sayıda polis olduğunu da sözlerine ekledi. Devlet yetkilileri de halkı kan bağışı yapmaya çağırarak, "Bu polisler için büyük bir iyilik olur" diye konuştu.