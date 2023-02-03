Dışişleri’nden Norveç’e geri adım attıran uyarı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Norveç'te bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg'i dün Bakanlığa çağırılıp bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Norveç'in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler" dedi.Öte yandan, Türkiye'de terör bahanesiyle konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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