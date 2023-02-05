İsrail askerleri Batı Şeria’da 13 sivili vurdu

İSRAİL askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Akabe Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 13 Filistinli yaralandı. Eriha Devlet Hastanesi Genel Müdürü Nasır el-Anani yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin baskında açtığı ateş sonucu 13 Filistinlinin yaralandığını, yaralılardan durumu ağır olan iki kişinin Ramallah kentindeki El İstişari Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti. Baskın sırasında taş atan Filistinli gençlere karşı İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

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