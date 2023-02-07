Dünya, yardıma koştu

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem '4'üncü seviye' olarak ilan edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" ifadelerini kullanırken, diğer ülkelerden de peş peşe yardım açıklamaları geldi. 10 AB ülkesiyle birlikte tüm ülkeler Türkiye'ye yardıma koştu.

AZERBAYCAN: Türkiye'ye ilk yardım açıklaması Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hükümete verdiği talimat gereği, çadır ve tıbbi malzemelerden oluşan yardım uçağı Türkiye'ye hareket etti. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

RUSYA: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, deprem nedeniyle Türkiye'ye 2 adet İl-76 uçağı ile 100 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderilmeye hazır olduğunu bildirdi. Bunun için 2 adet İl-76 uçağının hazırlandığı kaydedildi.

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'ye ilk etapta 30 kişilik sivil savunma ekibiyle 8 özel donanımlı araç göndereceklerini bildirdi.

İSRAİL: İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, acil bir yardım programı hazırlanması için Bakanlığına talimat verdiğini aktardı. Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoaz Gallant'ın da İsrail ordusu ve Bakanlık kurumlarına insani yardım sağlanması için talimat verdiği paylaşıldı.

ABD: ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş'taki deprem hakkında yaptığı açıklamada, "Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeleri ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim." dedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

YUNANİSTAN: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek." ifadesini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR