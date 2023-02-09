Dünyadan yardım eli: 24 yıllık vefa

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'a gelen Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, 1999'da ülkelerinde yaşanan depremde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür için yardıma koştuklarını söyledi. Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle gelen Tayvanlı 44 kişilik ekip, Adıyaman'da çalışmalarına başladı.

Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor. Huang Po Chun, Tayvan'da 1999 yılındaki büyük depremin ardından Türkiye'den ekiplerin yardıma geldiğini anımsattı. Yardımları için Türkiye'ye teşekkür eden Chun, "Biz de şimdi hemen geldik. Yardıma koştuk. 1999'un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz. Biz arama kurtarmayı Türk ekipleri sayesinde öğrendik. Bu, Türkiye'ye ilk gelişimiz" ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DAN 2 GEMİ YARDIM

Türkiye'ye yardım için harekete geçen ülkelerden İspanya ise, donanmaya ait "Juan Carlos I" ve "Galicia" adlı gemiler ile 2 adet uçağı, deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına destek olması amacıyla Türkiye'ye gönderdi. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, gönderilen gemilerde 500 adet deniz piyadesi ile depremde göçük altında kalanları kurtarmak için kullanılacak çok miktarda malzemenin yer aldığını ifade etti.

İtalya Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci ise, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarının faydalanması için bir sahra hastanesi ile donanmadan bir geminin Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi. Savunma Bakanı Guido Crosetto da öğleden sonra İtalyan Hava Kuvvetlerine ait ikinci bir C130 nakliye uçağının ekipman ve yardım malzemesiyle Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi. İtalyan İtfaiyesi'ne bağlı bir yardım ekibi de sabah saatlerinde Adana'ya ulaşmıştı.

"TÜRK YETKİLİLERLE ÇOK İYİ İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk yetkililerle işbirliği içinde kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Yunanistan'ın Türkiye'ye destek olmak için harekete geçen ilk ülkelerden olduğunu belirten Miçotakis, "Şartlar çok zor ancak şu anda öncelik enkaz altındaki insanların kurtarılması" dedi. Miçotakis, 1999 Marmara ve Atina depremlerinde de Türkiye ve Yunanistan'ın birbirine yardım ettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN 1200 GÖREVLİ GELİYOR

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında şu ana kadar 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip Türkiye'ye gönderildi veya gönderilecek. 19'u AB üyesi ülke ile Karadağ ve Arnavutluk dahil olmak üzere 21 Avrupa ülkesinden 1200 arama kurtarma görevlisine 79 arama kurtarma köpeğinin eşlik edeceği aktarıldı.

ALMANYA: BUNU BİZ YAŞASAYDIK MİLYONLARCA İNSAN ETKİLENİRDİ

ALMANYA'DAKİ Bild gazetesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremi, etki haritasını Almanya haritasına uyarlayarak okuyucularına aktardı. "Türkiye ve Suriye'deki deprem alanı o kadar büyük ki neredeyse tüm Almanya sarsılırdı. Merkez üssü ülkemizin ortasında olsaydı, sadece en güneyi ve en kuzeyi sallanmazdı" denildi. Almanya'daki birçok bölgenin depremden yoğun bir şekilde etkileneceğini belirten Bild, "Frankfurt, Stuttgart, Wiesbaden, Dortmund, Würzburg, Mannheim ve Hanover gibi şehirler bu felaketin en ağır yükünü çekecek ve ciddi şekilde tahrip olacaktı. Sadece bu şehir merkezlerinde milyonlarca insan etkilenecekti" dedi.

DSÖ TÜRKİYE İÇİN 3'ÜNCÜ SEVİYE ACİL DURUM İLAN ETTİ

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün DSÖ'nün Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerinde etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan '3. Seviye Acil Durum' ilan ettiklerini duyurdu. Kluge, DSÖ Avrupa'nın ekiplerinin Gaziantep, Anlara ve İstanbul'da faaliyet gösterdiğini belirterek "Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

YUNAN DEVLET KANALI ERT ACIYI TÜRKÇE ŞARKIYLA PAYLAŞTI

YUNANİSTAN Devlet Televizyonu ERT, Kahramanmaraş merkezli depremler haberiyle açtığı sabah haberlerine Türkçe şarkıyla başladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden arama kurtarma ekipleri bölgeye gelirken, Yunanistan da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. ERT kanalı, sabah haberlerinde Kazım Koyuncu'ya ait olan "Ben Seni Sevduğumi" şarkısı eşliğinde felaketin görüntülerine yer verdi. Kathimerini gazetesinin paylaştığı karikatürde ise, elinde sprey boya olan bir kişinin duvara "Hepimiz Türk'üz" ifadesini yazdığı anlar resmedildi.