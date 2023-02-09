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Kosova acımızı paylaşmak için ulusal yas ilan etti

9.2.2023

Kosova acımızı paylaşmak için ulusal yas ilan etti
KOSOVA Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, yaptığı açıklamada, "Bu tür trajediler karşısında desteğe ihtiyacı olanların yanında olmalıyız. Türk ve Suriye halkının acısı bizim de acımızdır. Bu nedenle, anayasal yetkilerime dayanarak Kosova Cumhuriyeti'nde 8 Şubat Çarşamba gününü ulusal yas günü ilan ettim" dedi. Osmani ayrıca Kosova'nın ihtiyaç halinde desteği sürdürmek için tamamen hazır olduğunu belirtti. Kosova hükûmeti, arama kurtarma çalışmalarına destek için yaklaşık 30 kişilik bir birliği Türkiye'ye göndermişti.
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