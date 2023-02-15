Sırtımızdaki kenelerle hesaplaşacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, deprem fırsatçılarına ve gerçekleri çarpıtanlara tepki gösterdi. "Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz" diyen MHP lideri, "Şer kumpanyalara şahit olduk. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik. O gelmedi, o yetişemedi demek deprem kadar yıkıcıdır. Peşin hükümlülerden tiksindik. Gerçekleri çarpıtan, çalışmaları sulandırmaya çalışan sahtekarları biliyor, görüyor ve nefesimizin enselerinde olduğunu biliyoruz. Baraj patladı yalanını servis edenler, afet bölgesinde neyin peşindedir? Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılara düşmüştür. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazım. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklar? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en sağlıklı yoldur. Hele bir enkazımızı kaldıralım, sırtımıza yapışan kenelerle o zaman hesaplaşacağız" dedi.

'KANSER HÜCRELERİ'

TÜRKİYE'DE adı konulmamış bir seferberlik ilanı yapıldığını ifade eden Bahçeli, "70 ülke yardıma koştu. Belki yeri ve zamanı değil ama sormak lazım: Muhalefet ne yaptı? Depremi malzeme haline getirip siyasi talancılığa soyunanlar Türkiye'ye musallat olan metastaz yapmak için uğraşan kanser hücreleridir. Fransa'da yayınlanan ve peygamber efendimizin emanetlerine saldıran dergi ile CHP'nin başındaki zat arasında bir fark gören var mı?" sözleriyle tepkisini dile getirdi

DEPREMİN VURDUĞU İLLERE ZİYARET

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illeri ziyaret etmek için makul bir zaman kolladığını kaydeden Devlet Bahçeli, "O vakit gelmiştir, yola düşmenin vaktidir. Çalışmaların aksamasına izin vermeden depremzedeleri tek tek ziyaret edeceğim. 'Deprem bölgesinde her şey var sadece devlet yok' diyen kanı bozuklar size söylüyorum: Devlet baktığınız ve bastığınız her yerdedir" dedi.