“Türkiye’ye ilk destek gönderen İsrail oldu”

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bakanlıkta bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, İsrail'e deprem felaketinin hemen ardından verdiği destekler için teşekkür ederek, "Kendisi İsrail devletinin, halkının dayanışmasını göstermek için bu ziyareti gerçekleştiriyor. İsrail'in deprem felaketinden sonra bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden biri İsrail oldu" dedi.

'ÇABALARIMIZ SÜRECEK'

Görüşmede ikili ilişkilerin de ele alındığını kaydeden Çavuşoğlu, "Karşılıklı çabalarımız sürecek. Filistin konusunda iki devletli çözüme zarar verecek adımlardan kaçınılmasını vurguladık" dedi. Cohen de, "Bu trajediden etkilenenlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacağız" diye konuşt