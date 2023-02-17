Bakan Çavuşoğlu’ndan NATO Genel Sekreterine yanıt: İsveç yükümlülüklerini yerine getirmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında afetin yaralarının sarılması çalışmalarına müttefiklerin destek verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "NATO makamları ilk andan itibaren talebimiz doğrultusunda hızla harekete geçti. NATO konseyi konteyner ve çadırların ülkemize gönderilmesini kararlaştırdı. NATO'dan müttefiklerimizin stratejik hava nakliye imkanlarını acilen devreye sokmalarını istedik" dedi.

'GERÇEKÇİ OLMAZ'

Desteklerinin süreceğini ifade eden Stoltenberg, konuşmasında Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçlerine de değindi. "İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunu onaylama zamanının geldiğini düşünüyorum" diyen Stoltenberg, "Her iki ülke de son derece önemli adımlar attı. Silah ihracatı ile ilgili kısıtlamaları kaldırdılar. İsveç, anayasasını değiştiriyor. Türkiye'nin de son derece meşru güvenlik endişeleri olduğunu biliyorum. Hiçbir müttefikin de bu ihtiyaçları göz ardı ettiğini düşünmüyorum. Üyelik kararı, Türkiye'nin kararı olacak" diye konuştu. Çavuşoğlu ise bunun üzerine, "İki ülkenin üyeliği ile ilgili Türkiye'nin başından beri sergilediği tutum açık ve nettir. Türkiye'nin endişelerinin karşılanması gerekiyor, sadece sözle değil uygulamada da. Bu iki ülke bazı adımlar attı. Bunu inkar etmedik, fakat özellikle, İsveç mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini tamamen yerine getirdi demek gerçekçi olmaz" şeklinde konuştu.

BLİNKEN PAZAR GÜNÜ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini de belirterek, "Ziyaret deprem öncesinde planlanmıştı. 18 Ocak'ta Münih Güvenlik Konferansı öncesi ya da sonrası gelmek istediklerini söyledi. Blinken, pazar günü yola çıkarak bölgeye gelecekler, daha sonra Ankara'ya intikal edecekler, pazartesi sabah görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Depremle ilgili destekleri için teşekkür edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE 74 ÜLKE GÖREVDE

BAKAN Çavuşoğlu Kosta Rikalı mevkidaşı Arnoldo Andre Tinoco ile düzenlediği basın toplantısında da deprem nedeniyle yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür etti. Şu anda sahada arama kurtarma yapan ülke sayısının 74 olduğunu kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Personel sayısı 7 bin 98, gelecek personel sayısı 439, görevini tamamlayıp ayrılan ülke sayısı 15, görevini tamamlayıp ayrılan personel sayısı 4 bin 236" diye konuştu.