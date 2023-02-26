Almanya’da skandal çağrı: Bozuk ürünleri gönderelim

TÜM dünyadan Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım yağarken Almanya'daki bir üniversitede skandal bir teklif yapıldı. Ulm Üniversite Hastanesi'nde yardım için tarihi geçmiş ürünlerin toplanması çağrısı yapıldı. Tepkiler üzerine hastane yönetimi yaptığı açıklamada, söz konusu yardım kampanyasının hastane tarafından düzenlenmediği kaydedilerek, "Duyuru üniversite hastanemizin resmi bir yazısı değildir. Yanlış anlaşılmadan dolayı çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

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