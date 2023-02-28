İsveç’te terör faaliyetleri aynen devam ediyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Szijjarto, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, zor günlerinde Türkiye'ye destek veren stratejik ortak ve müttefik Macaristan'a teşekkür etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularıyla ilgili soru üzerine konuyu değerlendiren Çavuşoğlu, "3'lü muhtıranın uygulanması konusunda İsveç tarafından tatmin edici adımlar gelmedi. Bu değişikliğin amacı, muhtırada açıkça yer aldığı gibi terörizmin finansmanı, terör örgütüne insan devşirme, terör propagandası gibi hukuka aykırı eylemlerin durdurulmasını amaçlıyor ama bugün İsveç'te bu faaliyetlerin hepsi aynen devam ediyor. Bizim bu adımları görmeden, İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' dememiz mümkün değil" ifadelerini kullandı. Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Szijjarto da, büyük bir hibe daha getirdiklerini ifade ederek desteklerinin süreceğini aktardı.

MISIR'DAN YARDIM GEMİSİ

MISIR'DAN Türkiye'ye gönderilen 525 tonluk yeni yardım malzemesini taşıyan El Hürriye isimli ticaret gemisi Mersin Limanı'na ulaştı. Gemiyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry karşıladı. İki bakan da dostluk mesajları verdi. Çavuşoğlu "İlişkilerimizi daha iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışacağız" derken, Shoukry de "İlişkilerin normalleşmesi önemli" dedi.