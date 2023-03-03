Çavuşoğlu’ndan kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'a misafirperverliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde gösterilen dayanışma için minnettar olduğunu kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve reform ihtiyacı, gıda ve enerji güvenliği, kalkınma işbirliği konulu oturumda, Türkiye'nin yaklaşımının "çok taraflılığın güçlendirilmesi ve reformlara duyulan ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR'

GÜVENLİK Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü gibi BM kurumlarının yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü ve uluslararası finans kurumlarının kapsamlı bir reforma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Reform çabaları daha büyük iyiliklere odaklanmalı, bireysel beklentilerimize göre değil" dedi. Çavuşoğlu, "Örneğin, Güvenlik Konseyi'nde bölgesel temsilin güçlendirilmesi şarttır. Ancak veto yetkisine sahip daimi üye sayısındaki artış, Güvenlik Konseyi'nin mevcut etkisizliğini daha da kötüleştirecektir. Bu çağrımızın özü şudur: 'dünya beşten büyük" diye konuştu.