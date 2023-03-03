‘Hırvatistan ile birçok konuda mutabık olduk’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye gelen Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ile bir araya geldi. Akar ve Banozic görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. "Değerli dostum" diye hitap ettiği Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic ile Türkiye ve Hırvatistan arasındaki savunma, güvenlik konularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade eden Akar, "Görüşmelerimiz son derece verimli ve yapıcı oldu. Birçok konuda mutabık olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettik" diye konuştu.

Akar, "önemli ve anlamlı" olarak nitelendirdiği ziyaretin iki ülke, bölge, Balkanlar ve NATO için önemli katkılar sağlayacağına yönelik inancını ifade etti. Akar, Banozic'in 9 yılın ardından Hırvatistan'dan Türkiye'ye gelen ilk savunma bakanı olduğuna da dikkati çekti. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik Türkiye'nin gösterdiği siyasi liderlik ve çabalardan dolayı teşekkür eden Banozic, sözlerini "Hırvatistan, Türkiye ile çok iyi ilişkilerinin devam etmesi konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyor" dedi.