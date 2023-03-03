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Netanyahu’nun eşi mahsur kaldı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de hükümetin yargı reformuna karşı protestolar düzenleniyor.

3.3.2023

Netanyahu’nun eşi mahsur kaldı

İSRAİL'İN başkenti Tel Aviv'de hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesine karşı gerçekleştirilen protestolarda tansiyon yükseldi. Yüzlerce gösterici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun protesto sırasında bulunduğu Kikar HaMedina Plaza'daki kuaförün önünde toplandı. İsrail bayrağı açan göstericiler sloganlar atarken, Sara Netanyahu içeride mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda takviye polis sevk edildi.

Polislerin güç kullanarak göstericileri kuaföründen önünden uzaklaştırmasıyla Sara Netanyahu saatler sonra tahliye edildi. Binyamin Netanyahu daha sonra polis korumasıyla kuaförden çıkarılan eşiyle birlikte fotoğraflarını paylaşarak, "Sevgili eşim Sara'nın sağ salim ve zarar görmeden eve döndüğüne sevindim. Anarşi durmalı" dedi.

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